Epifania 2017: la top 5 degli eventi a Vicenza e provincia

1 / 5

continua →

10^ Motobefana a Palazzo Bonaguro di Bassano del Grappa

Motoraduno del Moto Club Ponte di Bassano, venerdì 6 gennaio, dalle 8 alle 14, in via Angarano. Previste varie iniziative per tutta la mattinata con giri panoramici per il territorio bassanese insieme a centauri pittoreschi travestiti da Befane. Nel pomeriggio a partire dalle 14.30 la festa per "Bassano Città della Befana" continuerà con l'evento "La Befana Incontra Babbo Natale" in piazza Garibaldi a Bassano del Grappa con giochi, foto e degustazioni gratuite.

Guarda anche tutti gli altri eventi in provincia ---> http://www.vicenzatoday.it/eventi/tema/epifania/