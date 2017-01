Epifania 2017 ad Arzignano: tutti gli eventi

TUTTI GLI EVENTI DELL'EPIFANIA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

In occasione di "Natale In Arzignano 2016", da mercoledì 4 a venerdì 6 gennaio sono in calendario numerosi appuntamenti per l'Epifania ad Arzignano dai mercatini con la "Casetta della Befana" in piazza Libertà, il "Grande Concerto Lirico dell'Epifania" al Teatro Mattarello e "Aspettando la Befana" per l'arrivo della vecia insieme alle calze di dolciumi e caramelle per i bambini.

Il programma degli eventi:

DA MARTEDI' 27 DICEMBRE 2016 A VENERDì 6 GENNNAIO 2017

Piazza Libertà - "Casetta della Befana" - Allestimento della casetta della Befana per la distribuzione delle tradizionali calze con i dolciumi. Iniziativa a cura dell’A.S.D. Tris Car Club per la raccolta fondi a favore di “Città della Speranza” e per donare una calza ai tanti amici diversamente abili della vallata ed ai bambini della Clinica di Oncoematologia Pediatrica e del Day Hospital di Padova e Vicenza. Iniziativa aperta fino al 6 gennaio 2017

MERCOLEDI' 4 GENNAIO 2017 - Ore 20.30 - Teatro Mattarello: "Grande concerto lirico dell’Epifania" - 9^ edizione. Musiche di Autori: G.Rossini, P.Tosti, Arditi, Franz Lear. Soprano: Federica Pieropan. Soprano: Violetta Svatnykh. Soprano: Medea De Anna. Mezzo Soprano: Alberta Savi. Tenore: Cristiano Langaro. Baritono: Maurizio Priante. Pianoforte: Antonio Camponogara. Presenta: Pier Antonio Trattenero. In collaborazione con la Pro Loco di Arzignano

GIOVEDI' 5 GENNAIO 2017 - Ore 20.45 - Biblioteca Civica "Giulio Bedeschi": Spettacolo di magia "Aspettando la Befana" per i più piccoli e consegna delle calze da parte della Befana. Evento organizzato dalla Pro Loco di Arzignano.

ELENCO MANIFESTAZIONI