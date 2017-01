Epifania 2017 a Schio: tutti gli eventi

TUTTI GLI EVENTI DELL'EPIFANIA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

In occasione di "La Magia del Natale", da giovedì 5 a domenica 8 gennaio 2017 sono in programma numerosi appuntamenti per l'Epifania a Schio con i "Mercatini della Befana" e "Collezionando", il "Concerto dell'Epifania" e l'arrivo della Befana.

Il programma degli eventi:

Giovedì 5 gennaio 2017 - dalle 10 alle 19 - Centro Storico di Schio: MERCATINI DELLA BEFANA

Venerdì 6 gennaio 2017 - dalle 10 alle 19 - Centro Storico di Schio: MERCATINI DELLA BEFANA E COLLEZIONANDO

Venerdì 6 gennaio 2017 - ore 16 - Chiesa della Madonna del Parto di Liviera: 10^ NATALE IN CANTO (Rassegna di Voci e Musiche Natalizie nelle chiese e nei quartieri della città): "Concerto dell'Epifania" con il Gruppo Vocale Laetatur Cor

Domenica 8 gennaio 2017 - ore 15.30 - Rustico Pettinà: "Arriva la Befana al Rustico" a cura del consiglio di quartiere n. 2

