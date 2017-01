Epifania 2017 a Bassano del Grappa: tutti gli eventi

PONTE DELL'EPIFANIA: LA GUIDA DEGLI APPUNTAMENTI NEL VICENTINO

TUTTI GLI EVENTI DELL'EPIFANIA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Numerosi gli appuntamenti in programma a Bassano del Grappa per l'Epifania con il folcloristico "Motobefana" a Palazzo Bonaguro, l'evento "La Befana Incontra Babbo Natale" con giochi, animazione e degustazioni, i "Mercatini del Gusto" con le casette enogastronomiche e il Presepe della Pro Loco Bassano nel sagrato di San Francesco

Il calendario degli eventi:

Fino al 6 gennaio 2017 - Piazza Garibaldi e Pizza Libertà - dalle 10 alle 20: "Mercatini del Gusto" con le casette enogastronomiche per assaggiare i prodotti tipici locali oltre a vin brulè, cioccolata calda, panini, snack e panettone a volontà.

Fino al 6 gennaio 2017 - Piazza Garibaldi - Sagrato di San Francesco: Presepe della Pro Loco Bassano con allestimento dell'azienda agricola "Bassetto" di Thiene.

Venerdì 6 gennaio 2017 - Palazzo Bonaguro - Via Angarano - dalle 8 alle 14: 10^ Motobefana con il motoraduno del Moto Club Ponte di Bassano. Giri panoramici sul territorio basanese con i centuari travestiti da befane.

Venerdì 6 gennaio 2017 - Piazza Garibaldi - ore 14.30: "Bassano Città della Befana" con l'evento "La Befana Incontra Babbo Natale". Durante il pomeriggio la Befana e Babbo Natale saranno accompagnati in giro per la cittadina bassanese con i personaggi fatati di "Arte In Via" e Pro Loco Bassano. Previsti giochi antichi, foto e degustazioni con dolci, caramelle e cioccolata calda offerti dalle ditte "Fietta Dolciumi" e "Dolce Idea Bassano".

ELENCO MANIFESTAZIONI