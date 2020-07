Nell’estate post-covid nasce la prima edizione di Dimore in Lirica, il nuovo progetto di avvicinamento al Festival Vicenza in Lirica, pensato per dare suono a spazi architettonici di pregio della città di Vicenza, creando raffinati “concerti su misura” per gli stessi. Il primo della serie di quattro concerti si terrà domenica 5 luglio alle ore 18 presso l’androne dello Studio Gabbiani & Associati in Contrà Sant'Ambrogio 5 a Vicenza.

La raffinatezza della musica barocca eseguita dagli straordinari interpreti di Vicenza in Lirica farà da cornice all'eleganza dell’androne che ospita il concerto. Lo studio di Architettura Gabbiani & Associati, realtà affermata a livello nazionale e internazionale, principale organizzatore del Premio Dedalo Minosse che ha una risonanza mondiale, apre il suo androne al pubblico: lì il mezzosoprano Anna Bessi e l'Ensemble Barocco del festival Vicenza in lirica diretto da Carlo Steno Rossi eseguiranno alcune tra le più belle pagine di Monteverdi, Purcell, Castello e Haendel.

DOMENICA 5 LUGLIO ORE 18 ANDRONE DELLO STUDIO GABBIANI & ASSOCIATI

BAROCCO !

Ensemble Barocco del Festival Vicenza in Lirica

Carlo Steno Rossi, concertatore al cembalo

Anna Bessi, mezzosoprano, Anna per l’occasione vestirà un sontuoso costume di Giampaolo Tirelli.

Per partecipare al concerto è obbligatoria la prenotazione nominativa chiamando il numero 349 6209 712 o scrivendo un'email a info@concettoarmonico.it

Ingresso euro 15, a sostegno delle borse di studio per giovani cantanti lirici.

Il biglietto d'ingresso è valido come voucher di 10 euro per uno spettacolo del festival Vicenza in Lirica 2020, che si terrà al Teatro Olimpico dal 29 agosto all'8 settembre.

L’accesso è riservato ad un massimo di 25 persone, per la sicurezza delle quali saranno adottate tutte le misure di prevenzione in vigore.

Altre informazioni qui:

www.concettoarmonico.it

www.vicenzainlirica.it