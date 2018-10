Enoteca in piazza alla Festà del bacalà di Montegalda

In occasione della Festa del Bacalà

vi presentiamo per la prima volta:



Enoteca in piazza!



- Selezione di vini del territorio e non solo

- Vini classici e ultime tendenze

- Degustazioni vini al calice

- Possibilità di acquisto della bottiglia da abbinare al vostro piatto di bacalà

- Consigli dei sommelier



Vi aspettiamo dal 5 all'8 Ottobre 2018, tutte le sere e domenica a pranzo sotto il porticato di Villa Gualdo (Comune di Montegalda)

