“Energy days” - quattro appuntamenti ad ingresso libero

In occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile (4-8 giugno 2018) il Comune di Vicenza presenta gli “Energy days”: quattro appuntamenti, che si terranno tra il 6 e il 12 giugno, pensati per informare, formare e confrontarsi con cittadini e professionisti sulle attuali opportunità di riqualifica ed efficientamento energetico degli edifici, sul futuro delle fonti rinnovabili, sui progetti di resilienza urbana e sulle normative e novità riguardanti gli impianti termici residenziali.

Le iniziative, tutte ad ingresso libero, sono organizzate dal settore Ambiente energia e tutela del territorio del Comune di Vicenza con la collaborazione dello progetto Sportello Sostenibilità gestito dalla Cooperativa Sociale Insieme e sviluppate grazie al supporto degli sponsor Eca Technology Srl e della cooperativa sociale Sinergia, entrambe realtà locali esperte di efficienza energetica e sostenibilità.

Si comincerà mercoledì 6 giugno alle 18.30 alla Cooperativa Sociale Insieme, in via Basilio Dalla Scola 255, trattando “le nuove prospettive di cessione del credito fiscale degli Ecobonus” che permettono importanti interventi di efficientamento energetico a basso costo, ora anche per i condomini incapienti; l’incontro è dedicato ad amministratori di condominio e cittadini condomini, è organizzato in collaborazione con lo sponsor Sinergia S.c. e con le due associazioni Anaci e Gesticond per spiegare le grandi occasioni di risparmio sui consumi e di investimento sicuro.

Il secondo incontro sarà venerdì 8 giugno alle 18.30 Al Barco, sempre in via Basilio Dalla Scola 255. L’iniziativa, di carattere divulgativo, si sviluppa come un’intervista ai due esperti Davide Sabbadin, responsabile energia di Legambiente e Andrea D’Ascanio, esperto qualificato in gestione dell’energia e delle fonti rinnovabili che racconteranno gli scenari delle fonti rinnovabili presenti e quali sono le proiezioni future.

Sabato 9 giugno al Centro Porto Burci, in contra’ dei Burci 27, avrà luogo dalle 15 alle 17 una tavola rotonda per pensare e attivare iniziative di contrasto agli effetti del cambiamento climatico e dei problemi urbani come le isole di calore. All’incontro sono invitate associazioni, gruppi e singoli cittadini che partendo dai risultati del progetto europeo Epicuro getteranno le basi di futuri progetti di resilienza urbana come la riforestazione urbana, lo schiarimento delle superfici, la realizzazione di orti verticali da svilupparsi insieme a Festambiente Vicenza, partner del progetto.

L’ultimo appuntamento, che si terrà martedì 12 giugno dalle 9 alle 13 nella Sala Dalla Pozza di Palazzo Cordellina, in contra’ Riale 12, è un vero e proprio seminario formativo specifico sugli adempimenti normativi e le nuove tecnologie degli impianti termici residenziali, dedicato a installatori, manutentori e progettisti di impianti, tecnici comunali e cittadini interessati. Con la partecipazione del dottor Valeri del Comando provinciale Vigili del Fuoco Vicenza, dell’ingegner Brunetti della direzione Ricerca innovazione ed energia della Regione Veneto e dei tecnici della società sponsor Eca Technology Srl si parlerà di normative e responsabilità, di catasto regionale e controlli, di buone pratiche e problemi legati al cattivo funzionamento, progettazione ed installazione. Saranno inoltre presentati interessanti casi studio sugli scambiatori di calore e sul solare termico per raccontarne la realizzazione e gli incentivi possibili.

A causa dei posti limitati è necessaria l'iscrizione via mail a sportellosostenibilita@comune.vicenza.it. Sono riconosciuti 4 crediti formativi ai periti industriali della Provincia di Vicenza partecipanti.