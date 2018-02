"Enamorados" per San Valentino al TAM di Vicenza

Mercoledì 14 febbraio dalle 20 alle 24 il TAM di Vicenza in piazza delle Erbe presenta Enamorados per la festa di San Valentino in un locale esclusivo e romantico.

In programma uno speciale menù per innamorati insieme a piatti culinari peruviani e giapponesi oltre ad aperitivo di benvenuto con finger food, antipasto, primo, secondo, dolce e bottiglia di prosecco.

Costo: 100 euro a coppia. Per info e prenotazioni 0444 043868. Posti limitati.