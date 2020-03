Passeggiata naturalistica: tracce di primavera

TIPO DI ATTIVITÀ: Passeggiata guidata naturalistico - culturale

META: Valle dei Mulini a Lusiana - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)



DESCRIZIONE:

Grazie alla presenza dell’acqua, la vegetazione di questa zona è particolarmente rigogliosa e ricca in biodiversità: si può ammirare un’esplosione di fioriture primaverili e godere dell’ombra di castagni secolari, carpini, roverelle ed ornielli.

Dal paese Covolo di Lusiana ci dirigiamo verso Valle di Sopra per entrare nel magico ed appartato mondo del torrente Chiavone Bianco. Nei secoli la forza dell’acqua che giunge dalle sorgenti meridionali dell’Altopiano dei Sette Comuni, veniva qui usata attraverso diverse macchine idrauliche. Gli antichi mulini servivano per macinare il grano, i “pestarini” per brillare l’orzo, i magli per battere il ferro e la segheria per fare tavole e travi. Qui dove il tempo sembra essersi fermato, i muretti a secco, le fontane, i capitelli e le mulattiere ci raccontano vite passate a stretto contatto con la natura.



La prenotazione è obbligatoria.



DIFFICOLTÀ: assegnamo una difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche, è caratterizzato dalla presenza di sentieri di montagna, mulattiere, ponticelli di legno e qualche tratto di strada asfalta, raramente trafficata.

DA PORTARE CON SÉ: scarponcini da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), eventualmente un piccolo snack come la frutta secca, crema solare, occhiali da sole, guanti e berretto.

COSTO: 10€, per l’escursione guidata con lanterne. Gratis per i ragazzi sotto i 15 anni e per gli insegnanti (esibendo apposito modello).

LUOGO DI RITROVO: ore 9.30 al Piazzale degli Eroi 1, 36012 Asiago (VI) (c/o Sacrario di Asiago)

Spostamento con mezzo proprio.

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (SMS, WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, messenger di Facebook @asiagoguide, www.asiagoguide.com



Asiago Guide è un servizio professionale di Guide Ambientali Escursionistiche dell’Altopiano dei 7 Comuni. Siamo a disposizione per famiglie, scuole, gruppi e privati che vogliono scoprire questo territorio in sicurezza e con la competenza di una guida.

IMMERGERSI NELLA NATURA APPREZZANDONE LE MERAVIGLIE.

Scoprire la storia dei luoghi che incontreremo, con la calma e la piacevolezza del camminare:

questo è ciò che vi offriamo! Un’esperienza sostenibile grazie alla quale risvegliare

i sensi e rigenerare la mente…

ESPERIENZE IN NATURA

Paesaggi da Cartolina - Sulle tracce della Fauna - Scoprendo i Fiori montani - Le Città di Roccia - Escursioni con Astrofilo...

TURISMO RURALE

Giro Malghe - Degustazioni guidate di Asiago DOP - Andar per Erbe - Sulle tracce dei Cimbri...

TURISMO ESPERIENZIALE

Albe in Malga - Escursioni Notturne - A lume di candela - Bagno di Foresta - Animazione alla Lettura...

VISITE STORICHE - GRANDE GUERRA

La Guerra dei Forti - La Battaglia degli Altipiani - Vita in trincea - Sentieri di Guerra - Letteratura di Guerra