Emozioni in natura: impronte e tracce - escursione/ciaspolata con Asiago guide

DATA: Domenica 16 Dicembre 2018

ORA: 9:30 - 13:00



INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (SMS, WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, messanger di Facebook @asiagoguide

TIPO DI ATTIVITÀ: Escursione/ciaspolata guidata naturalistico - culturale

META: Altopiano dei Sette Comuni (VI)



DESCRIZIONE:

Una mattina di completa immersione nella natura montana in compagnia delle nostre guide che vi condurranno alla scoperta della fauna locale.



Con questa uscita andremo alle ricerca di tracce e dei segni di presenza che gli animali lasciano giorno dopo giorno... così da riconoscere quali sono, cosa mangiano e come si muovono... e soprattutto chi potrebbe esserci accanto a noi anche quando pensiamo che nella foresta non ci sia nessuno!



La prenotazione è obbligatoria.



DIFFICOLTÀ: assegnamo una difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

DA PORTARE CON SÉ: scarponcini da montagna, vestiario a strati, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione o tè caldo, eventualmente un piccolo snack come la frutta secca, guanti, berretto, crema solare, occhiali da sole.

COSTO: 10€ , gratis per i ragazzi sotto i 15 anni e gli insegnanti e per gli insegnanti (esibendo apposito modello, https://goo.gl/si3zhM). Eventuale noleggio ciaspole: 10€



LUOGO DI RITROVO: Piazzale degli Eroi 1, 36012 Asiago (VI) (c/o Sacrario di Asiago) Spostamento con mezzo proprio.



ASIAGO GUIDE

Asiago Guide è un servizio professionale dell’Altopiano dei 7 Comuni, a disposizione per famiglie, scuole, gruppi e privati che vogliono scoprire questo territorio.



Immergersi nella natura apprezzandone le meraviglie. Scoprire la storia dei luoghi che incontreremo, con la calma e la piacevolezza del camminare: questo è ciò che vi offriamo! Un’esperienza sostenibile grazie alla quale risvegliare i sensi e rigenerare la mente…



VISITE STORICHE - GRANDE GUERRA

La guerra dei Forti: Forte Campolongo, La La Battaglia degli Altipiani: Monte Cengio, Vita in trincea: Monte zovetto, Sentieri di Guerra: Monte Ortigara…

TURISMO RURALE

GIro Malghe, Degustazioni guidate di Asiago DOP, Andar per Erbe di Montagna

GUIDE NATURALISTICHE

Carsismo, Flora, Fauna, Ecosistemi a Rischio, Educazione ambientale

TURISMO EMOZIONALE

Albe in Malga, Escursioni Notturne, A lume di candela, Bagno di Foresta