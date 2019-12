Emozioni in natura: a caccia di tracce con Asiago guide

Venerdì 27 Dicembre 2019 dalle 9.30 alle 13.00



TIPO DI ATTIVITÀ: Passeggiata guidata naturalistica



META: i boschi e i pascoli dell’Altopiano dei Sette Comuni (VI)



Una mattina di completa immersione nella natura montana in compagnia delle guide che vi condurranno alla scoperta della fauna locale!



Con questa uscita andremo alla ricerca dei segni di presenza che gli animali lasciano giorno dopo giorno con le loro molteplici attività… con qualche informazione potremo riconoscere facilmente quali sono, cosa mangiano e come si muovono… e soprattutto chi potrebbe esserci accanto a noi anche quando pensiamo di essere soli nel bosco!







Il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche, non sono presenti tratti esposti. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 250 m, la lunghezza non supererà i 6 km.



Prenotazione obbligatoria.







DIFFICOLTÀ: assegnamo una difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)



DA PORTARE CON SÉ: scarponcini da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), eventualmente un piccolo snack come la frutta secca, crema solare, occhiali da sole, guanti e berretto.



COSTO: 10€, per l’escursione guidata . Gratis per i ragazzi sotto i 15 anni e per gli insegnanti (esibendo apposito modello).



LUOGO DI RITROVO: ore 9.30 al Piazzale degli Eroi 1, 36012 Asiago (VI) (c/o Sacrario di Asiago). Spostamento con mezzo proprio.



PER ULTERIORI INFO: 3471836825 (SMS, WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, messenger di Facebook @asiagoguide, www.asiagoguide.com