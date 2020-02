Emicrania: una patologia endemica da riconsiderare

L’emicrania è una patologia cronica altamente invalidante e

particolarmente diffusa, ne soffre infatti quasi il 12% della popolazione

mondiale. Particolarmente esposta alla patologia è il sesso femminile,

infatti tra i 30 ed i 40 anni il rapporto tra uomo e donna è di 1 a 3,5. Si può

quindi definire l’emicrania una malattia di genere.

L’emicrania è la prima causa di disabilità per la popolazione inferiore ai

50 anni, di conseguenza colpisce in particolar modo le persone nel pieno

della loro attività produttiva e di realizzazione sociale. Molti studi quindi si

sono concentrati nel valutare l’impatto di questa malattia sotto il profilo

economico e sociale. In particolare si stima che in Italia circa 5 milioni di

persone soffrano generando circa 12 milione di giornate lavorative perse.

Da molti anni non esistono novità rilevanti nella profilassi di questa malattia

cronica ma in tempi recenti si sono affacciate anche in Italia delle nuove

terapie che sembrano migliorare la vita dei pazienti ma che avranno di

contro un impatto non trascurabile sul bilancio del sistema sanitario.

Tuttavia il miglioramento di salute del paziente emicranico può avere dei

risvolti positivi e misurabili anche grazie all’incremento di produttività che

si accompagna in un territorio, quello Veneto, particolarmente denso di

piccole e medie imprese.

Può quindi un’avveduta gestione della sanità regionale incidere a livello

economico sulle attività produttive del territorio? E in quale misura? Come

possiamo quantificarne l’impatto?

Questo incontro si propone di approfondire questi temi e dare alcune

risposte.