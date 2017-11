Ellebori, stelle di natale e altre fioriture invernali a Torri di Quartesolo

Viridea propone un corso gratuito per approfondire la conoscenza delle piante fiorite invernali: i ciclamini, protagonisti indiscussi dell’inverno, gli ellebori e le stelle di Natale, che accompagnano puntuali l’arrivo delle festività, e tutte le altre suggestive fioriture caratteristiche dei mesi più freddi come viole, eriche, calicanti e camelie.

L'incontro, della durata di due ore, sarà tenuto dalla dr.ssa Anna Bocchietti, esperta ambientale, consulente paesaggistica e botanica.

La naturalista illustrerà le caratteristiche agronomiche delle diverse specie, le rispettive esigenze e le indispensabili operazioni di manutenzione e cura delle piante.

In particolare per quanto riguarda ciclamini, ellebori e stelle di Natale sarà approfondita la corretta protezione durante la stagione invernale ed estiva, e verranno presentate peculiarità e attenzioni per curare al meglio il proprio spazio fiorito anche d’inverno. Anna Bocchietti resterà inoltre a disposizione dei presenti per rispondere a domande e curiosità.

