Al teatro Comunale di Vicenza lunedì 10 febbraio 2020 arriva Elio, senza le Storie Tese, ma con un gruppo di fiati per cantare Brecht e altre storie.

Che cosa ci fa l'irriverente Stefano Belisari, in arte Elio, in mezzo ad un quintetto di musicisti “classici” che rappresentano il meglio degli strumentisti a fiato che abbiamo oggi in Italia? Risposta: si diverte con loro a raccontare, ma soprattutto a cantare “Die Dreigroschenoper” (l'Opera da tre soldi), capolavoro senza tempo frutto del binomio Kurt Weil-Bertold Brecht. «Amo molto la musica di Weil – dice Elio – e i testi di Brecht sono assai ironici e attuali: parlano di persone che abbiamo intorno a noi, che incontriamo quotidianamente, che vediamo ogni giorno alla televisione e sembra quasi che il “cattivo” dei nostri giorni sia vissuto anche in epoche passate...».

Elio con I Fiati Associati

L'opera da tre soldi e altre storie

Elio voce

I fiati associati:

Massimo Mercelli flauto

Luca Vignali oboe

Riccardo Crocilla clarinetto

Paolo Carlini fagotto

Paolo Faggi corno

Lunedì 10 febbraio, 20:45 - Teatro Comunale di Vicenza

Biglietto intero: 22,00 euro

Biglietto over 65: 16,00euro

Biglietto under 30: 12,00 euro