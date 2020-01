Elcandegesso, commedia brillante al Teatro Roi di Cavazzale

Prosegue la 14ª edizione di "Febbraioateatro", la rassegna organizzata dalla Compagnia Astichello di Monticello Conte Otto d'intesa con l'Amministrazione Comunale e di scena quest'anno nel rinnovato Teatro Roi di piazza Trieste a Cavazzale, come primo cartellone di prosa dopo la ristrutturazione.

Domenica 2 febbraio alle 16 l'appuntamento è con la compagnia trevigiana TeatroRoncade nella commedia brillante di Giuliano Bozzo Elcandegesso, per la regia di Alberto Moscatelli. Fra risate e spunti di riflessione, il pubblico si ritroverà calato nella vita quotidiana di una famiglia come tante, nel Veneto della crisi economica. Giansilvio, il classico italiano medio, messo di fronte ad una situazione del tutto imprevista sarà chiamato a confrontarsi con una nuova realtà, rapportandosi con la moglie Adele, saggia e dall'acuta ironia, il figlio Piermaria, dall'animo generoso, e la figlia snob Marinamaria. Con loro anche una colf dall'anima rock, una furba suocera, un fratello new age e il misterioso "elcandegesso" del titolo. Riuscirà la famiglia a superare gli ostacoli che il destino le riserva? L'amore e l'unione si dimostreranno rimedi infallibili.

Lo spettacolo concorre al 13° Premio "Danilo Dal Maso", decretato dal pubblico e dedicato alla memoria dell'autore e attore della Astichello, e al Premio speciale per la migliore interpretazione messo in palio da Fidas, partner della rassegna con Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita) del Veneto, Pro Loco di Monticello Conte Otto e BCC Banca San Giorgio Quinto Valle Agno.

Oltre a TeatroRoncade e ai Lunaspina, che domenica 26 gennaio hanno aperto la kermesse con Assa che tea conta, scritto e diretto da Nicola Pegoraro, sul palcoscenico si sfideranno altre quattro compagnie, sempre la domenica alle 16: La Trappola di Vicenza il 9 febbraio (Le mirabolanti fortune di Arlecchino, e peripezie dei comici dell'arte, scritto e diretto da Pino Fucito); Teatro dell'Attorchio di Cavaion, in provincia di Verona, il 16 (Camera a ore di Elisabetta Squarcina, regia di Ermanno Rigattieri); Teatro di Sabbia di Vicenza il 23 (Amore, sparami!, da Woody Allen, adattamento e regia di Melissa Franchi); e La Moscheta di Colognola ai Colli, in provincia di Verona, l'1 marzo (Grisù, Giuseppe e Maria di Gianni Clementi, regia di Daniele Marchesini). Proclamazione dei vincitori domenica 8 marzo alle 16, arricchita dal concerto-spettacolo fuori concorso Tango sin carmin (Tango senza rossetto), con la cantante Donatella Alampese e il chitarrista Marco Giacomini.

Tutti gli appuntamenti saranno conclusi da un brindisi offerto al pubblico e alla compagnia ospite. Biglietto unico a 8 euro, con posto numerato. Prevendite al Teatro Roi: il giovedì e il venerdì dalle 18 alle 20, il sabato dalle 10 alle 12.30 e la domenica dalle 15. Informazioni: Comune di Monticello Conte Otto (0444 947511), Compagnia Astichello (340 7859765 oppure 335 7770107) e Fita Veneto (0444 324907).