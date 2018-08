El buso dele Anguane - Trekking a cavallo

Descrizione: Percorso di circa 20 km tra Quargnenta di

Brogliano, Cerealto e Castelvecchio, con visita alla "bocara dei

sette rocoli", "el buso dele anguane" e una caratteristica

contrada. Pranzo convenzionato.

Difficoltà: 2 su 5

Organizzazione: Centro Equestre Le Piccole Dolomiti

Contatti: tel. 345 1392931 email lepiccoledolomiti@gmail.com

Numero max partecipanti: 10

Ritrovo: ore 9 al Centro Equestre Le Piccole Dolomiti a

Brogliano (VI), località Quargnenta, Via Nardi n. 2

Note: età minima ammessa: 14 anni. Consigliati cap e corpetto

per i minorenni e cap per i maggiorenni e un abbigliamento

idoneo all'equitazione.

Costo: 20 € comprensivi di degustazione di prodotti tipici e

copertura assicurativa. Eventuale extra: 40 € per il noleggio

cavallo (max 3) e protezioni.