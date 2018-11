Ekuò concerto gospel d'Avvento

Sarà l’eclettico M° Giuliano Fracasso a dirigere artisticamente la serata, con il Coro, Orchestra e Jazz Band di Vicenza. Saranno presenti vari solisti tra cui il violinista internazionale Enrico Balboni e il dirompente cantante gospel-soul anglo-giamaicano, Kenneth Bailey, che nel 2011 ha partecipato al programma “Amici” come singer per Alessandra Amoroso e nel 2015 al “Wind Music Awards” all’Arena di Verona per Eros Ramazzotti e aperto concerti di numerosi cantanti tra cui Max Pezzali e Luca Carboni. Presenterà la travolgente Elisa Santucci.

Serata di beneficenza a favore dei progetti “Borsa Lavoro” in Veneto e “Periferie al centro” in India di Murialdo World onlus – Giuseppini del Murialdo.

L’ingresso è con biglietto su donazione fino ad esaurimento posti. La donazione è libera, si consiglia almeno14 € e ridotto 10 € per bambini e ragazzi fino ai 14 anni.

Ecco alcuni dei brani che saranno eseguiti: Amazing grace - anonimo (spiritual); Old time religion - anonimo (gospel); Hallelujah - L. Cohen (folk rock); Libertango - A. Piazzolla (tango); Rapsodia ungherese - J. Brahms (danza); All I want for Christmas - M. Bublè (rock); He reigns forever - B. Tabernacle (gospel-musical); Happy Christmas - J. Lennon (pop).

Per informazioni: eventi@ekuo.org – cell.: 377 10 15 358

PUNTI DI DISTRIBUZIONE BIGLIETTI

1. LIBRERIA GALLA Tel. 0444 22 52 00 Corso Palladio 11 (piazza Castello), Vicenza

(lun-sab9.30–20;ven anche20–23;dom10-13 15.30–19.30)

2. CAFFETTERIA PATRONATO LEONE XIII Contra’ Vittorio Veneto 1, Vicenza

(lun-ven8-12 15.30-18.30;sab16.30-19;dom16-19)

3. LINOTTICA Tel. 0445 38 02 37 Corso Garibaldi 195, Thiene

(lun-sab8.30-12.30 15.30-19.30;chiuso merc pomeriggio)

4. INFORMAGIOVANI ARZIGNANO Tel. 0444 47 66 09 c/o Biblioteca Vic. Marconi 6, Arzignano

(lun-ven16-19)