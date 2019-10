Ekuò concerto gospel con BlueSingers & Orchestra

Sarà il direttore Diego Brunelli a condurre artisticamente la serata, con la BlueSingers & Orchestra e l’incantevole cantante spiritual-gospel californiana Sherrita Duran, che in Italia ha cantato con Adriano Celentano, Gianni Morandi, Katia Ricciarelli, Riccardo Fogli, Little Tony, Silvia Mezzanotte, Andrea Mingardi, il rapper Mondo Marcio, il DJ Molella e al Festival di Sanremo 2019 ha accompagnato il cantante Irama, vincitore nel 2018 di “Amici” di Maria De Filippi. Ci sarà anche Francesco Lorenzi con i The Sun, come Testimonial straordinario della X edizione consecutiva dell’Ekuò concerto d’Avvento. Presenteranno le coinvolgenti Vanessa Banzato e Elisa Santucci.

Serata di beneficenza a favore dei progetti “Borsa Lavoro” in Veneto e “Borsa Studio” in Colombia di Murialdo World onlus – Giuseppini del Murialdo.

L’ingresso è con biglietto su donazione fino ad esaurimento posti. La donazione è libera, si consiglia almeno 16 € e ridotto 10 € per bambini e ragazzi fino ai 14 anni.

Ecco alcuni dei brani che saranno eseguiti: Christmas (baby please come) – J. Barry (pop); I will follow him – F. Pourcel (pop-gospel); Miserere – Zucchero (pop); Oh happy day – E. Hawkins (gospel); Why – R. Crawford (pop-gospel); Il mio miglior difetto – F. Lorenzi The Sun (rock); Onda perfetta – F. Lorenzi The Sun (rock).

Per informazioni: eventi@ekuo.org – 377 10 15 358

PUNTI DI DISTRIBUZIONE BIGLIETTI

1. LIBRERIA GALLA Tel. 0444 22 52 00 Corso Palladio 11 (piazza Castello), Vicenza

(lun-sab9.30–20;ven anche20–23;dom10-13 15.30–19.30)

2. CAFFETTERIA PATRONATO LEONE XIII Contra’ Vittorio Veneto 1, Vicenza

(lun-ven8-12 15.30-18.30;sab16.30-19;dom16-19)

3. LINOTTICA Tel. 0445 38 02 37 Corso Garibaldi 195, Thiene

(lun-sab8.30-12.30 15.30-19.30;chiuso merc pomeriggio)

4. INFORMAGIOVANI ARZIGNANO Tel. 0444 47 66 09 c/o Biblioteca Vic. Marconi 6, Arzignano

(lun-ven16-19)