Effetto arte- mostra in Hands

“EFFETTO ARTE”

Una mostra evento a Vicenza con laboratorio live di scultura e pittura.



Dal 16 al 30 novembre, con inaugurazione sabato 16 /11 ore 18:00 in HANDS laboratorio artistico e spazio eventi d’arte, alcuni allieve/i dei corsi di modellazione creta e di pittura ad olio e materica esporranno le loro opere.



Dopo tre anni di intensa attività laboratoriale e di formazione artistica rivolta a tutti esperti e meno esperti ma appassionati d’arte, verranno presentate in HANDS (Contra’ ss. Apostoli, 29 a Vicenza ) alcune interessanti opere di allievi e corsiste che si sono avvicinate alla manipolazione della creta sotto la guida di Manuela Veronesi scultrice e della pittura ad olio con la tecnica degli old-masters, col maestro Carlo Vedù pittore.



La mostra evento, vuole valorizzare l’energia creatrice della allieve liberata da schemi, cosa che ha permesso ad ognuna di esse una libera e personale espressione , con esiti spesso sorprendenti.



L’inaugurazione fissata per sabato 16 novembre alle ore 18:00 in HANDS, sarà poi seguita il sabato successivo 23 novembre da un laboratorio live, ( mattina 10,30-12,30 – pomeriggio 16,30-18,30) durante il quale alcune delle allieve modelleranno la creta e dipingeranno insieme .