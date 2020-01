Edmmaro & Kharfi al Totem Club: electronic dance music

Arriva la nuova generazione di musica elettronoca da ballare sabato 11 gennaio 2020 al Totem di Vicenza.

Edmmaro è un dj e produttore misterioso; il nome gioca con l'acronimo edm, che sta per electronic dance music (quella creata per discoteche, rave e festival). La sua rampa di lancio è stata la vittoria al Nameless Music festival del 2016, concorso del settore di livello nazionale. Davide Kharfi, 21 anni, viene dallo stesso settore ed è uno degli artisti emergenti del settore. "Quando ho ricevuto la chiamata per lavorare con il Maestro Giovanni Allevi ero incredulo e in realtà non sapevo se sarei stato all’altezza di collaborare con un artista come lui. Come ogni sfida ho voluto affrontarla e il risultato lo potete sentire ora su Spotify".

EDMMARO è il condottiero italiano dell'edm, l'incarnazione di un sogno neomelodicoche fonde i sound più attuali della musica elettronica con la tradizione musicale italiana.Cosa accomuna Renato Zero e i Major Lazer, Rino Gaetano e Skrillex? La mano di un dj/producer di talento che si pone ironicamente come carnefice e vittima delle dinamiche legate all'immagine degli artisti che governano il panorama edm internazionale. Vero e proprio caso mediatico nella scena edm italiana cattura subito l'attenzione facendo divertire, colpendo per le abilità da dj e per l'estrema cura nella realizzazione dei mash up.

KHARFI è uno dei dj/producer italiani più promettenti nella scena bass/edm.All'anagrafe Davide Kharfi, vive in provincia di Milano a Sesto San Giovanni, nato e cresciuto in Italia da padre marocchino e madre italiana.Nelle produzioni osa e sperimenta, influenzato dai sound tropical, trap e hip hop. Classe '97, ha già suonato su palchi importanti come gli MTV Digital Days, il Nameless Music Festival e in apertura di dj del calibro di Skrillex e Oliver Heldens.

Nella foto: Kharfi e Allevi.

GEN 11

YEP! Party - w/ Edmmaro & Kharfi - Totem Club

sabato dalle ore 23:30 alle 04:30

YEP!_Party. A Genuine Fashion Destroy Party

via vecchia ferriera, 135, 36100 Vicenza