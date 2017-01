"Eco Design": workshop sul riutilizzo e riciclo a Schio

Venerdì 3 febbraio dalle 15.30 alle 19 presso il Megahub di Schio in via Paraiso 60 è in programma la sessione dedicata all'Eco Design con dei veri e propri workshop, che mostreranno in azione le pratiche di riutilizzo di materiali come legno, metallo, plastica, ferro e tessuto nell'ambito della nuova community "Upcycle Business" (vedi programma). Ad esempio scarti di falegnameria ritornano ad avere vita nell'arredamento con "Redolab" oppure "Reclò" trasforma componenti di vecchie bici in lampade o pezzi di tessuto diventano accessori grazie a "Ricicli". Questi e tanti altri oggetti saranno presi come spunti per elaborare nuove idee. Dopo l’intervento di "Refuture – La mente Comune" (realtà che opera con materiali di scarto confrontandosi con enti pubblici e privati), ci saranno dei workshop illustrativi e pratici sul riuso di legno, ferro e tessuto con:

• Redolab, Venezia: artigiani dell’upcycling

• Rebiennale, Venezia: architettura e autoproduzione

• Ricicli Design, Forlì: complementi per la casa ed accessori moda realizzati con materiali di recupero a Km 0

• Reclò, Schio: oggetti di arredo creati con vecchi componenti di biciclette

• Perdintorni, Vicenza: strumenti musicali realizzati con materiale di scarto

La partecipazione agli incontri/workshop è gratuita, previa iscrizione al seguente link: www.megahub.it/upcycle-business.

