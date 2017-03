"Echi dell'Anima e Armonie del Cuore Pubblico" allo IOD di Vicenza

Domenica 19 marzo dalle 10 alle 18 il Centro IOD Innovazione Olistica e sua Divulgazione di Vicenza in contrà Santa Barbara 6 organizza il seminario "Echi dell'Anima e Armonie del Cuore Pubblico" per un viaggio nello "spin" e nelle geometrie della coscienza a cura di Swami & Kiki. L'incontro sarà una opportunità, che si offre a se stessi lungo il pellegrinaggio della tua esistenza attraverso la presenza di una coppia di "Fiamme", che utilizzano l’arte, la guarigione e l’insegnamento o condivisione per sostenere ognuno verso il recupero della consapevolezza della propria essenza e della propria anima. L'artista della "soul art", Kiki ( Christian Bonduan ) insieme alla voce e il campo di presenza di Swami faranno avvicinare i partecipanti alla propria anima e cuore in modo magico, scoprendo di più sulla loro natura. Un momento per condividersi, risvegliarsi, riscoprire e giocare in compagnia del "Fuoco dell’Amore" e della luce delle Anime Individuali. Realizzare la "missione d’anima" e rompere gli schemi della mente è un punto molto importante lungo il viaggio di esplorazione del proprio essere. "Il Cuore è la fonte delle vita e la sua danza creativa sono le sue Geometrie, potenti frequenze che colorano l'essenza della persona e fonti energetiche dell’esperienza e dell'espressione dell'Anima." (Swami). Contributo di partecipazione: 20 euro. La partecipazione è riservata ai soci dell'associazione (costo tessera: 5 euro). Per ulteriori informazioni e per iscrizioni al seminario: www.centroiod.org/echi-dell-anima.html.

Programma della giornata:

• Anima & Spin - perché il cambiamento?

• Consapevolezza & Cuore

• L’Arte e il Divenire

• Legge dell’Amore e il Campo dei Miracoli

• Coerenza d’onda & Allineamento alla vita

• Bio-Campi e loro influenza

• Respiro & Visualizzazione Creativa

