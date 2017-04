"Easter Sweet Party": apertura del giardino estivo all'H2O di Sandrigo

Da venerdì 14 a domenica 15 aprile dalle 18 alle 3 il locale "H2O Drink & Food" di Sandrigo in via del Capitello 39 presenta l'evento "Easter Sweet Party" con l'apertura del giardino estivo per il weekend di Pasqua. Venerdì dalle 19 alle 21 grande buffet offerto per l'inaugurazione della stagione estiva nella zona garden: a seguire dalle 22.30 dj set by Mr Arkin Kikaj. Sabato serata hip hop e reggaeton con con lo special dj Ray Jones e il resident dj T. Matts. Domenica gran finale con apericena musicale.

Per tutti i venerdì estivi promozioni culinarie con due promozioni: "Giro Bruschetta & Piadipizza" a 10 euro e lo speciale "Menù Club Sandwich" a 7 euro con quattro proposte (Sandwich H2O - Vegetariano - Club & Fish - Club Light). Prezzi consumazioni al tavolo: caraffa spritz da 1.5 litri a 17 euro; caraffa birra lt 1.5 da15 a 20 euro; caraffa cocktail lt 1.5 da 25 a 30 euro; giri bottiglia a 100 euro; giri bottiglia luxury a 140 euro; bottiglia prosecco a 15 euro; bottiglia champagne da a 45 euro in sù. Alle 18 aperitivo in giardino. Dalle 19 alle 23 servizio cena nella zona ristorante o nel garden con le specialità di Chef Tony. Possibilità di tavoli nel dopocena con prenotazione gratuita. Area relax, zona fumatori, giardino esterno, parcheggio sorvegliato. Ingresso gratuito con consumazione facoltativa. Info e Prenotazioni: 348.4537511 George.

ELENCO DISCO E FESTE