"E..State in bolla" alla Pasticceria Poggiana di Vicenza

Mercoledì 13 giugno alle 18 è in programma "E..State in bolla" presso la Pasticceria Poggiana di Vicenza con degustazione di diverse tipologie di Cremant da varie zone della Francia.



In abbinamento, Chips di verdure, pollo in ricotta con speck e pistacchi e Piada Poggiana. Musica con Sabrina Turri Acoustic Duo.

Ingresso libero.