"E' Primavera Anche a Tavola": il trionfo degli asparagi allo Schio Hotel

Domenica 26 marzo alle 12.30 lo Schio Hotel di Schio in via Campagnola 21/A organizza il pranzo "E' Primavera Anche a Tavola" con un menù speciale di 2 primi, un secondo con contorno e dessert oltre ad una bottiglia di millesimato ogni 2 persone. Costo: 29 euro. Per informazioni e prenotazioni: 0445.675611 - info@schiohotel.it.

Il menù del pranzo:

Calice di benvenuto a tavola

2 PRIMI PIATTI: Fettuccine in dadolata di asparagi e pissacan allo speck - Gargati con il consiero tipico ai piselli

SECONDO PIATTO: Petto di tacchinella glassata agli asparagi di Bassano, accompagnato da patate a spicchi e bieta al burro

DESSERT: Tiramisù di serenissima memoria

Caffè

