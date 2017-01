"E Non Vorrei Lo Sai Lasciarti Mai Perchè": storia degli ultrà negli anni '90

Giovedì 26 gennaio alle 19 "Curva Ciemme", i sostenitori della squadra di calcio F.C. Bellaguardia di Montecchio Maggiore, che dal giugno 2015 non esiste più, ospitano la presentazione del libro "E Non Vorrei Lo Sai Lasciarti Mai Perchè" (Edizioni Il Galeone") di Francesco Berlingieri con la presenza dell'autore presso il circolo "La Mesa" ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore in via Leonardo Da Vinci 50. Un libro che arriva dritto al cuore di chi vive il calcio con passione, una passione sana, da ultras con la U maiuscola. Lo scenario è quello di una città del Mezzogiorno, Foggia, che è diventata famosa, calcisticamente parlando, nell’era di Zemanlandia. Anche se il racconto si snoda tra episodi calcistici, che ricordano solo le pagine dell’almanacco e qualche agguerrito dall fede rosso-nero, le vicende si discostano dagli anni d’oro di Zemanlandia: l’Urss, la Mitropa Cup, Medford, le trasferte a Giarre o Forlì, lo Zaccheria stracolmo, il Rapid Vienna, il subbuteo di un Real Madrid-Foggia del 1987 e le partite infinite in mezzo alla strada. L’autore, Francesco Berlingieri, alias Lobanowski 2, racconta episodi della propria vita attorno ad un pallone, con la capacità di trasformare un semplice racconto legato alla propria infanzia in una pagina di riflessione sul movimento ultras, sulla gestione speculativa nel calcio a partire dagli anni ’90 fino a toccare vicende cittadine che in larga scala rispecchiano un’Italia sempre più distratta. Berlingieri parla di una curva divisa, in parte pensante e parte assoggettata alle decisioni prese dall’alto: la parte assoggettata che difende il presidente di turno perché ha promesso qualcosa e insulta quella parte della curva che non si è fatta corrompere da false promesse ed esprime il proprio dissenso verso un calcio intriso di pay tv e repressione. Attorno al calcio si descrivono gli anni ’90, le colonne sonore dell’epoca: Annie Lenox, gli Snap, i Litfiba, ma anche i pranzi consumati di fretta per correre allo stadio e la diretta radio dai campi. Un racconto che colpisce al cuore di chi ha vissuto quegli anni in qualsiasi curva si sia trovato e ora è costretto a casa da un daspo o si è arreso davanti allo strapotere delle tv. Francesco Berlingieri è autore, in comitiva, nella doppia edizione di “Juve o Milan? Meglio il Foggia” (Rainone Editore, 2007 e Bradipo Libri, 2009) e “Il bastimento in affitto” (Autoproduzione pirata, 2014). A seguire sempre al circolo "La Mesa" si terrà una cena benefit per sostenere economicamente i ragazzi della Curva Sud inguaiati con la legge.

