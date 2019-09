Duo Avalokite al conservatorio Pedrollo

Giovedì 19 settembre alle ore 20.30 presso la Sala Concerti “Marcella Pobbe” del Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo” si terrà il secondo appuntamento collaterale al Premio Nazionale delle Arti 2019 sezione “Percussioni”, l’iniziativa promossa dal MIUR (Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca) in programma all’Istituto vicentino fino a domenica 22 (giorno in cui verrà decretato il vincitore del concorso).

L’evento vede la presentazione dal vivo dell’ultimo lavoro discografico del Duo Avalokite, formazione nata in seno al “Pedrollo” dall’entusiasmo dei due colleghi insegnanti Patrizia Boniolo (arpa) e Guido Facchin (percussioni) con lo scopo di far conoscere e diffondere l’arpa classica a pedali ed il variegato mondo delle percussioni nell’ambito cameristico. Il duo è impegnato nel divulgare la musica contemporanea da una parte e, dall’altra, nel valorizzare la musica popolare, anche tramite l’impego di strumenti folcloristici tipici. Il primo cd del duo è “The Spirit of Sound” (Dynamic) del marzo 2018. Nel nuovo “The Planets” (Stradivarius), del marzo 2019, presentato domani pubblicamente per la prima volta, vengono proposte due suites di Lou Harrison (compositore statunitense che ha scritto molto per le percussioni anche non “convenzionali”) e l’imponente suite in nove parti composta da Facchin (“The Planets”, appunto): un omaggio al sistema planetario, con suggestioni legate al mondo classico e un importante messaggio ecologista. La fantasia timbrica richiama astrali liquidità, arcane lontananze, conflitti e mediazioni, dove la scrittura dell’arpa, che si può definire atonale, è costruita spesso su frammenti di accordi e melodie e il ruolo delle percussioni diventa essenziale nella sua ricca coloritura.

Evento ad ingresso libero.