Due serate informative dedicate ai genitori ad Arzignano

Martedì 28 marzo e giovedì 6 aprile sempre alle 20.15 l'Istituto Comprensivo 1 di Arzignano propone due serate informative dedicate ai genitori e ai docenti con il dott. Diego Giron preso l'Aula Magna della scuola primaria in corso Mazzini 85. Gli argomenti trattati sono attuali e di grande importanza per le tutte le famiglie del territorio. Nel primo incontro si parlerà del rapporto difficile tra i genitori e i figli sull'uso dei cellulari e dei nuovi media, mentre nel secondo si approfondiranno i modelli di regole dei genitori come esempio per i propri figli. L'amministrazione comunale arzignanese contribuisce ogni anno all'attivazione dello "Sportello di Ascolto" nelle scuole. Il sindaco Giorgio Gentilin e l'assessore all'Istruzione Laura Ziggiotto: "Genitori ed educatori hanno costantemente bisogno di sostegno per gestire una comunicazione efficace e serena con bambini e ragazzi". Ingresso libero.

Il programma degli incontri:



Martedì 28 marzo - ore 20.15: "GENITORI, FIGLI E CELLULARI UN TRIANGOLO DIFFICILE"

Giovedì 6 aprile - ore 20.15: "GENITORI MODELLI DI REGOLE" come i genitori possono proporsi da esempio per i propri figli.

ELENCO INCONTRI