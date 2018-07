Drum Circle: vibrazioni yoga a ritmo di tamburo

LE PERCUSSIONI CREANO CONNESSIONE



Nella simbologia sciamanica il tamburo e la percussione in genere rappresenta il battito del cuore ed il suo suono ci fa vibrare insieme al cuore del cosmo.

E’ il linguaggio che unisce il Padre Cielo alla Madre Terra e che si esprime con la potente voce del tuono.

E’ anche il mezzo di trasporto che ci porta verso altri stati di coscienza, verso la trance, verso lo Spirito.



●DRUM CIRCLE●



Avremo l'occasione di sperimentare e approfondire questo strumento grazie a Flavio Santiago Vezzaro che ci guiderà in un DRUM CIRCLE: un evento ritmico aperto a tutti nel quale, un gruppo di persone si riuniscono per creare musica.

I partecipanti si dispongono in cerchio e con l’aiuto di una guida , ovvero il “direttore d’orchestra”, creano ritmi improvvisati utilizzando tamburi e percussioni di ogni genere.



CONTRIBUTO: 20,00 € a persona per un incontro, 35,00 € a persona per due incontri.



CONDUCE: Flavio Vezzaro



INFO E PRENOTAZIONI:

tel. 3405097044 e-mail: info@sohamstudioyoga.it



COSA PORTARE: Se possiedi un tamburo portalo.



E' consigliato un abbigliamento comodo.