"Drive Test" con esposizione di Jaguar e Land Rover ad Asiago

GUIDA MOTORI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 21 - 23 LUGLIO

Da giovedì 20 a domenica 23 luglio è in prorgamma il "Drive Test" con l'esposizione di Jaguar e Land Rover al Gran Caffè Adler di Asiago, che si conferma punto di riferimento per gli appassionati di motori nell'Altopiano dopo l'appuntamento con le Maserati del maggio scorso. Lo storico locale asiaghese nello spazio esterno in piazza Duomo i migliori prodotti delle case automobilistiche inglesi, come la "Jaguar F-Type", che sarà esposta all'entrata del locale asiaghese.

Inoltre su prenotazione si potranno provare i modelli più belli grazie ai drive test organizzati dalla concessionaria "Autoserenissima". Al piazzale Valbella di Gallio ci saranno alcune prove tecniche e di performance delle auto. Infoline per prenotazioni: 324.8816568.

ELENCO AUTO E MOTO