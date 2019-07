Drifting to hell 26/27/28 luglio - Schio

Drifting to Hell un weekend all’insegna dei motori!!



Il 26/27/28 luglio al Piazzale dei pubblici spettacoli a Schio ci sarà da divertirsi.



Un evento organizzato dal team K-motorsport in collaborazione con area51-racing team, con tre giorni di Drift show, servizio Taxi drift, noleggio Kart, un raduno con le “Vecchie monelle” (le migliori auto sportive anni 80/90) e un simulatore di guida.



Ogni giornata sarà accompagnata da djset, speaker professionisti e un food e beverage per tutti.