"Draghi o Principesse per un Carnevale da Favola" a Torri di Quartesolo

Viridea invita tutti i bambini a partecipare ad una giornata di festa in occasione del Carnevale: domenica 26 febbraio saranno organizzati giochi e animazioni per i più piccoli, che potranno trasformarsi e vestire per un giorno i panni dei protagonisti delle fiabe. Principesse o draghi? I bambini potranno scegliere se schierarsi dalla parte dei draghi che minacciano di invadere Viridea o vestire i panni di forti e impavide principesse. Guidati dagli animatori presenti, i piccoli avranno la possibilità di cimentarsi nella realizzazione di un travestimento fai da te all'insegna della creatività, realizzando una coroncina da principessa o una cresta di drago con carta, forbici, colla e colori. Al termine della giornata, tutti potranno portare a casa con sé il copricapo realizzato e una spada di palloncini modellabili.

ELENCO LABORATORI