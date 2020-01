Dracula con Luigi Lo Cascio e Sergio Rubini

Dracula con Luigi Lo Cascio, Sergio Rubini, da Bram Stoker, va in scena martedì 4 e mercoledì 5 febbraio, ore 20.45, in Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza.

Un viaggio notturno verso l'ignoto che inizia quando Jonathan Harker si reca in Transilvania per lavoro e incontra il Conte. Una rappresentazione fascinosa, inquietante e ricca di effetti spettacolari.

Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi riscrivono per il teatro Dracula di Bram Stoker, il romanzo gotico per eccellenza, rimarcandone i risvolti psicologici e creando uno spettacolo che non si limita a trascinare lo spettatore in una vicenda, ma che riesce ad avvolgerlo completamente nella sua atmosfera, facendolo agire in un’unica, potente, suggestione.

Dracula è prima di tutto un viaggio notturno verso l’ignoto, tra lupi che ululano e cavalli dalle narici infuocate. Un viaggio che offre l’opportunità di metterci a confronto con i nostri più profondi e ancestrali misteri. Il giovane procuratore londinese Jonathan Harker, incaricato di recarsi in Transilvania per curare l’acquisto di un appartamento a Londra da parte del Conte Dracula, non sa la sciagura che lo attende, ma immediatamente si ritrova avvolto in un clima di mistero. Una dimensione dove il buio prevarrà sulla luce, il chiarore ferirà come una lama lo sguardo, uno scricchiolio precederà una caduta e il silenzio l’arrivo della bestia che azzanna.

Biglietto intero: 29,50 euro

Biglietto over 65: 23,50 euro

Biglietto under 30: 14,50 euro