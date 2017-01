Doppio Menù di San Valentino: carne e pesce all'Hotel Noris di Schio

Martedì 14 febbraio alle 20 l'Hotel Noris di Schio in viale dell'Industria 125 propone il "Doppio Menù di San Valentino" con una cena romantica a base di carne o di pesce a scelta per tutte le coppie di innamorati ad un prezzo speciale. Costo a persona: Menù Carne a 20 euro - Menù Pesce a 35 euro. E' gradita la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: 0445.575535 - info@hotelnoris.it

MENU DI PESCE:

ANTIPASTO: Capesante gratinate e cuoricini di pesce spada su base di finocchietto e pompelmo

PRIMI PIATTI: Risotto alla trota fario e radicchio aromatizzato al limone - Tagliolini al nero di seppia e astice

SECONDO PIATTO: Rombo al forno sfumato al Cardenal Mendoza

CONTORNI: Patatine fritte - Insalatina mista

DESSERT: Semifreddo alla fragola - Frittelle alla crema

Caffè - Vino Bianco di Custoza - Acqua Minerale

MENU DI CARNE:

PRIMO PIATTO: Tagliatelle caserecce al ragù di vitello in bianco

SECONDO PIATTO: Filetto di maialino al pepe verde

CONTORNO: Patatine fritte - Insalatina Mista

DESSERT: Semifreddo alla fragola - Frittelle alla crema

Caffè - Vino Bianco di Custoza - Acqua Minerale

