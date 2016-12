Doppio Menù di San Silvestro: risotto all'amarone alla Birreria Trenti di Pove del Grappa

TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 31 dicembre 2016 alle 20 la Birreria Trenti di Pove del Grappa in via Europa 6 organizzerà il "Doppio Menù di San Silvestro" con un doppio cenone pizzeria o ristorante e un dopocena musicale intenso. Dopo l'aperitivo di benvenuto con buffet in comune si partirà con il menù pizzeria (pizza + birra/bibita media + pandoro + spumante) e con il menù ristorante (3 antipasti, 3 primi, 2 secondi, contorni e 2 dessert). Il "Veglione di Capodanno 2017" continuerà con il concerto live della band "Novaluna Party Band" (pop - pop rock - dance). A seguire "Show and Voice" con Miss Julia e musica non stop fino all'alba con Dj Morgan from "Stargate", dj Alec, dj Gheller e dj Wolf. La Birreria Trenti, nata nel 1956, è anche ristorante con un ricco menù dagli antipasti fino ai primi e ai secondi: il locale propone numerosi eventi dalla "Fiesta Latina" (ogni mercoledì) alla "Serata Country" (ogni giovedì) fino alla musica dal vivo con molte band nel fine settimana. Prezzi cenone: menù pizzeria a 33 euro e menù ristorante a 58 euro. Ingresso libero nel dopocena per tutta la notte. Infoline per prenotazioni: 0424.80392 - info@birreriatrenti.it

I Menù di Capodanno:

MENU' PIZZERIA: Aperitivo di benvenuto con buffet, pizza a scelta e birra o bibita media, pandoro con spumante

MENU' CENONE:

APERITIVO DI BENVENUTO CON BUFFET

ANTIPASTI: Radicchio di Treviso e alici marinate all'olio extravergine di oliva della tenuta Trenti - Insalatina di polpo con pomodoro fresco, olive e battuta di prezzemolo - Rosetta di vitello in lunga cottura con porcini spadellati e glassa balsamica.

PRIMI PIATTI: Crema di porri in coppa di pane ai cereali - Risotto all'Amarone e radicchio mantecato all'olio extravergine di oliva della tenuta Trenti - Maccheroncini in crema di zucca e guazzetto di cappesante.

SORBETTO

SECONDI PIATTI: Arrosto di cappone al forno con funghi aromatizzati al rosmarino - Filetto di Salmone con salsa agli agrumi e timo

CONTORNI: Patate novelle al forno e lenticchie portafrtuna

DESSERT: Muffin di mele con gocce di cioccolatao fondente e crema pasticcera - Pandoro della casa con crema chantilly

ACQUA E VINO SELEZIONE TRENTI, SPUMANTE.

