Doppio Menù di San Silvestro: la pizza in pala al "Villa delle Rose" di Vicenza

Sabato 31 dicembre alle 20 il Ristorante Villa delle Rose di Vicenza in Strada Padana Superiore verso Verona 30 organizza uno speciale "Cenone di San Silvestro" con il menù ristorante e il menù pizzeria. Dopo il brindisi di mezzanotte con panettone e pandoro ci sarà il dopocena musicale con la dj Rita Pagano con musica anni '70-'80-'90. Alle 2 penne all'arrabbiata come spuntino dopo il ballo e alle 4 colazione con cappuccino e brioche per rinvigorirsi prima di andare a dormire. Costo cenoni: 45 euro per il menù pizzeria; 70 euro per il menù ristorante con prenotazione entro il 27 dicembre; 80 euro per il menù ristorante con prenotazione dopo il 27 dicembre; 20 euro per i bambini dai 3 agli 8 anni. Infoline per prenotazioni: 0444.964653 - info@villadellerosevicenza.it

Il Menù Pizzeria di San Silvestro:

Aperitivo di Benvenuto con flute di Col Vetoraz e fantasie dello chef

Entrée con fiocchetti di bresaola di ginestra al radicchio di Treviso, feta greca e tartar di mango

Spicchi dorati di pan di lievito con fiordilatte pugliese, spuma di salmone affumicato, nuvola di cruditè di finocchio e polvere di lime

Sorbetto al mandarino e all'ananas

Degustazione di pizza in pala in pot pourry di sapori di terra e di mare su fantasia del maestro pizzaiolo

Panettone e Pandoro con crema alla vaniglia alla mezzanotte

Acqua naturale/frizzante - 2 bibite/birre medie - caffè

Il Menù Ristorante di San Silvestro:

APERITIVO: Flute di Benvenuto con ventagli di sushi, voulevant di baccalà mantecato e bruschettine della casa con mozzarella di bufala dop

ANTIPASTI: Fiocchetti di bresaola di ginestra al radicchio di Treviso, feta greca e tartar di mango

PRIMI: Risotto alla zucca, Brunello di Montalcino e Capesante - Delizia di Paccheri fatti in casa ripieni di verdurine stagionali e prosciutto veento dop e burratina pugliese

SORBETTO AL MANDARINO E ANANAS

SECONDO: Filetto e crepinette di vitellone irlandese al tartufo dei Colli Berici con patate al forno al profumo di curry e tortino di melanzane alla parmigiana

DESSERT: Semifreddo al torroncino su fonduta di cioccolato e spiedino di frutta fresca

PANETTONE/PANDORO CON CREMA ALLA VANIGLIA: ore 24

PENNE ALL'ARRABBIATA: ore 2

CAPPUCCINO E BRIOCHE: ore 4

