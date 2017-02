Dopo X-Factor e Sanremo i "Soul System" a "Le Piramidi"

Domenica 12 febbraio alle 17 la band "Soul System" sarà al centro commerciale "Le Piramidi" di Torri di Quartesolo in via Pola 20 per un pomeriggio di musica, selfie e autografi. L'appuntamento con il gruppo veronese, vincitore della X Factor 10, dove ha trionfato con il singolo "She's like a star", è molto atteso dai fan vicentini di questi cinque giovani musicisti di origini ghanesi (Ziggy, Leslie, Joel, David, eccetto il batterista Alberto), tutti nati e cresciuti tra Verona e Brescia. Nel giro di pochissimo tempo sono riusciti ad uscire dall'anonimato, calcando due dei palchi prestigiosi per la musica italiana ad "X Factor" e l'Ariston di Sanremo. Infatti giovedì sera i "Soul System" si sono esibiti al Festival di Sanremo insieme a Sergio Sylvestre, vincitore di "Amici 15", in concorso tra i Big, che li ha voluti al suo fianco nella serata dedicata alle cover. Con il brano “La Pelle Nera” il complesso ha realizzato una buona perfomance. Oltre agli “Instore” nei centri commerciali, il 5, 6 e 7 maggio saranno impegnati in un mini tour nazionale a Milano, Roma e Brescia. Inoltre, stanno lavorando su un album per fare uscire il nuovo singolo in primavera.

ELENCO CONCERTI