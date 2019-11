DonnaArte - Una coppa insieme

Sabato 7 dicembre alle ore 18.00, dopo la prima tappa espositiva in Villa Fabris, inaugura allo Spazio Rizzato, il progetto cultuale di Ottica Rizzato a Marano Vicentino, donnAArte: la seconda edizione della mostra tra arte e solidarietà a cura di areAArte.

In mostra allo Spazio Rizzato sono esposti dieci vasi di design - costituiti da un cilindro di cristallo trasparente sul quale poggia una coppa in ceramica - nelle decorazioni personalizzate proposte rispettivamente da Karole Vail, direttrice della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia, Marina Tonzig, direttrice del Museo Artistico Ŝtĕpan Zavrĕl di Moruzzo, Paola Bonifacio, direttrice dei Musei Civici di Treviso, Chiara Casarin, direttrice dei Musei Civici di Bassano del Grappa, Vania Gransinigh, direttrice del Museo Casa Cavazzini di Udine, Francesca Rossi, direttrice del Polo Museale di Verona, Katia Brugnolo, docente all’Accademia Belle Arti di Verona e le artiste Annamaria Gelmi, Ketra e Nina Nasilli. donnAArte ha invitato queste dieci donne di cultura e arte, direttrici di prestigiosi musei e artiste affermate, chiedendo loro di cimentarsi nel design decorativo.

La loro creatività ha vestito di segni, colori, forme e riflessioni la coppa, disegnata da Silvia Sandini, designer e presidente della delegazione del Veneto e del Trentino-Alto Adige dell’ADI, Associazione per il Disegno Industriale. La forma della coppa rimanda al significato simbolico della fertilità e dell’abbondanza e quindi al principio di femminilità. La coppa rappresenta, infatti, la donna fonte di creatività e bellezza, con una forma a V che allude al grembo materno, origine della vita. L’oggetto è costituito da un vaso di cristallo trasparente sul quale poggia una coppa in ceramica realizzata in 10 versioni firmate e numerate da ogni autrice. Ogni coppa è stata prodotta in soli dodici esemplari e il ricavato della vendita sarà devoluto interamente all’associazione onlus di volontariato Raggio di Sole, operante dal 1996 con la finalità di aiutare le donne colpite dal tumore al seno, soprattutto nell’aspetto legato agli effetti psicologici e concreti che la patologia ha sulla vita quotidiana della donna, modificandone progetti e libertà d’azione. Raggio di Sole organizza spazi di ascolto, attività ludiche, motorie e creative, iniziative di prevenzione e di educazione all’alimentazione in collaborazione con l’Ulss7 Pedemontana, con il supporto di esperti, a sostegno delle pazienti e delle loro famiglie.

Al vernissage seguiranno tre appuntamenti infra-mostra in compagnia del poeta Edoardo Gallo, dell’artista Eva Trentin e dell’autrice Tiziana Busato Soprana.

La mostra, patrocinata dal Comune di Marano Vicentino e dalla Città di Thiene, sarà visitabile con ingresso libero fino al 31 dicembre 2019.



INFORMAZIONI

La mostra è accessibile dall’ingresso principale di Ottica Rizzato in Piazza Silva, 65 – Marano (Vicenza) ed è visitabile autonomamente durante gli orari di apertura del negozio.



inaugurazione_ sabato 7 Dicembre 2019 ore 18:00

date_ dal 7 al 31 Dicembre 2019

dove_ Spazio Rizzato, Piazza Silva 65, 36035 Marano Vicentino (VI) con accesso dall'ingresso principale di Ottica Rizzato

ingresso_ gratuito

orari_ 9.00 - 12.00 + 16.00 - 19.00, da martedì a sabato

chiusura_ lunedì e domenica

contatti_ 0445 623323 - spaziorizzato@gmail.com