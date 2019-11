Donato Carrisi, regista e scrittore, a Rosà

Una data da segnare in agenda: mercoledì 4 dicembre sarà a Rosà Donato Carrisi, lo scrittore italiano di thriller più letto nel mondo. Vincitore del Premio Bancarella con il romanzo 'Il suggeritore'.

Donato Carrisi è nato a Martina Franca per poi trasferirsi a Roma, dove ha seguito studi giuridici e in scienze del comportamento. La sua carriera è iniziata come sceneggiatore di serie tv e giornalista, fino a diventare autore di diversi romanzi di successo (tradotti e amati anche all’estero), tra cui Il Tribunale delle anime, La donna dei fiori di carta, L’ipotesi del male, Il cacciatore del buio e Il maestro delle ombre. Tra i più amati ricordiamo l’esordio, Il suggeritore, che ha vinto il Premio Bancarella nel 2009.

Sceneggiatore ma soprattutto regista è sotto i riflettori nel 2018 per aver ricevuto con il film “La ragazza nella nebbia” il David di Donatello quale miglior regista esordiente. Nelle scorse settimane, rinnovando la collaborazione con Toni Servillo, in un film che vanta la presenza di Dustin Hoffman, è sugli schermi “L'uomo del labirinto” adattamento cinematografico del suo stesso romanzo.

Carrisi a Rosà presenterà la sua ultima fatica editoriale in Sala Consiliare dalle ore 18.00. La presenza rientra nell’ambito della collaborazione instaurata tra l’Amministrazione comunale e la Libreria Palazzo Roberti.

«Siamo onorati di ospitare un grande romanziere e regista emergente come Carrisi – commenta l’assessore alla Cultura, Chiara Grandotto – un incontro che rinnova la collaborazione con Libreria Palazzo Roberti a cui vanno i nostri ringraziamenti.»