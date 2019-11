Domino: teatro per famiglie all'Astra

Arriva al Teatro Astra per la Rassegna Famiglie a Teatro lo spettacolo vincitore del prestigioso premio Scenario.

Gianmaria è un bambino che improvvisamente decide di festeggiare il proprio compleanno ogni giorno. In questo scenario anomalo, il festeggiato avanza dispoticamente una richiesta dietro l’altra, e tutta la famiglia fa a gara per accontentarlo, mettendo a repentaglio gli equilibri della casa. Uno sguardo attraverso la serratura di una porta: una fotografia al più emblematico degli ambienti sociali – la famiglia – che viene vista come una culla di contraddizioni in cui il giudizio oggettivo viene ostacolato dal più potente dei filtri esistenti: l’amore.

Regia Alice Sinigaglia

Con Leonardo Bernardini, Gianmaria Meucci, Claudia Natucci, Tommaso Pistelli, Caterina Rosaia, Alice Sinigaglia, Davide Sinigaglia, Giordano Tommaseo

SPETTACOLO VINCITORE DEL PREMIO SCENARIO INFANZIA 2018

“Lo spettacolo colpisce per la sua corale teatralità. Lo squilibrato rapporto tra una bizzarra famiglia e il “piccolo imperatore” Gianmaria mette al centro le responsabilità adulte in un processo di costante soddisfacimento dei desideri infantili e lo fa superando quell’immagine edulcorata, che spesso contraddistingue il mondo dell’infanzia.

In questo grande gioco, fatto di sfide e divertimento, regolato da poteri che si alternano e si rincorrono, tra sconfitte e presunte vittorie, emergono ironia, ritmo e coralità. È un’equilibrata armonia che sembra intrecciarsi ad un’incalzante partitura musicale. I 9 attori in scena sono una presenza polifonica, come fossero voci e strumenti unici e diversi, e allo stesso tempo capaci di costituirsi in un insieme di espressioni e movimenti all’unisono”.

DOMINO

Domenica 1 dicembre alle ore 17.00

Biglietto intero: 6,50 euro

BIglietto ridotto: 5,50 euro

Biglietto bambini (sotto i 14 anni): 5,00 euro