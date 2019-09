Domenica ecologica in via IV Novembre e Borgo Scroffa: eventi nei negozi

In occasione della giornata ecologica della città di Vicenza e la chiusura delle via al traffico, i negozianti delle vie organizzano eventi ed intrattenimento per adulti e bambini.

PROGRAMMA:

- Alla gastronomia "IL PRANZO E' SERVITO" potrete degustare gnocchi di patate e di zucca con vari condimenti...rigorosamente fatti a mano;

- La cartoleria "LA TECNICA" avrà il maestro di acquerello Gian Franco Barco che farà performance live per tutta la giornata e dalle 14:00 l'illustratore Albix Art - Alberto Rizzi Disegnatore che farà caricature gratuite a chi passerà a trovarlo nel suo stand e farà dimostrazione di come un professionista utilizza i pennarelli Winsor & Newton;

- La pasticceria BOLZANI proporrà i loro speciali dolci e ottime frittelle calde;

- IL CALZOLAIO farà dimostrazioni e distribuirà consigli su come trattare le vostre calzature;

- il mobilificio MALFATTI E ZORZAN farà un esposizione di divani e mobili vintage direttamente in strada;

- il bar 411 proporrà i suoi famosi tramezzini SuperFarciti in tantissimi gusti, da provare assolutamente.