Domenica a Vicenza: Mercato Antiquariato Collezionismo & Vintage

Domenica 14 giugno, Non ho l'età - Mercato Antiquariato Collezionismo & Vintage, dopo l’appuntamento dello scorso 2 giugno in Campo Marzo, l'esposizione torna come di consueto, in tutte le piazze e vie del centro di Vicenza, da piazza Castello fino a piazza dei Signori e piazza Biade.

La mostra mercato, organizzata da Non ho l’età con l’assessorato alle attività produttive del Comune di Vicenza, presenterà una selezione di oggetti antichi e vintage: cartoline, manufatti in ceramica, in vetro, stampe, accessori per lui e per lei, mobili antichi e di modernariato. Il punto informazioni è dislocato in piazza dei Signori, per assistenza, gadget e le mappe del mercato. In Corso Fogazzaro lo spazio dedicato alla casa, da vivere unendo antico e contemporaneo.

Un mercato dell’antiquariato, del collezionismo e vintage che unisce il fascino della città di Vicenza con la scoperta di oggetti che non hanno età ma solo storie da raccontare! Arredi antichi e del Novecento, pezzi da collezione, vinili ed accessori vintage… e poi eventi musicali ed approfondimenti culturali e l’accoglienza degli esercenti della città! Ogni seconda domenica del mese.