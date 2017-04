Dolci golosità di Pasqua in omaggio al "Carrefour" di Thiene

TOP 5 PASQUA E PASQUETTA 2017 SUL TERRITORIO BERICO

PASQUA E PASQUETTA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

In occasione della vigilia di Pasqua, sabato 15 aprile nel pomeriggio verso le 15 il centro commerciale "Carrefour" di Thiene in via del Terziario 2 offrirà a tutti i presenti ovetti di cioccolato per la gioia dei bambini. Sarà disponibile inoltre un servizio per i regali pasquali da impacchettare. Infine dal 28 aprile al 7 maggio ci sarà la mostra "Aspettando il Giro", dedicata al mondo del ciclismo. Il "Carrefour" resterà chiuso per Pasqua, mentre sarà aperto per Pasquetta (vedi centri commerciali, supermercati e negozi aperti il lunedì dell'Angelo).

