Diventa chi sei! Biodanza: la migliore versione di te stesso, sessione aperta alla città

"Diventa chi sei": ai tempi di Socrate (a cui si attribuisce questa frase) l'esigenza di esprimersi e vivere appieno la propria esistenza, manifestando il proprio potenziale e vocazione per un vita più realizzata, era visto come un imperativo categorico e uno spazio a cui dedicare molte energie per essere felici. Ai nostri giorni la fretta, lo stress e l'ansia ci fanno spesso mettere noi stessi all'ultimo posto con conseguenze negative per la nostra salute e gioia di vivere...Recuperare quel "Diventa chi sei" ed offrire spazi e percorsi per la cura di sé e la salute emozionale è da 25 anni la Mission del Centro Gaja Scuola di Biodanza di Vicenza, che attraverso corsi e percorsi a cadenza settimanale e workshop, con la guida di operatori certificati, propone Biodanza come una pedagogia in movimento per riscattare autostima e motivazione a vivere. Ai nastri di partenza la nuova stagione 2019-20 con un Corso di Biodanza nuovissimo, dal titolo per l'appunto "Diventa chi sei, la migliore versione di Te stesso: Biodanza: musica, movimento ed espressione delle emozioni in gruppo". Come da tradizione il Centro Gaja offre una sessione gratuita aperta a tutti (Biodanza si rivolge a persone di entrambi i sessi ed ogni età, non è una tecnica di ballo, ma una libera espressione di sé attraverso il movimento, con effetti benefici ed esiti convalidati sull'umore e l'autostima, oltrché la flessibilità e l'armonia psico-corporea): da segnare in agenda presso la storica sede di Via Noventa Vicentina 6, l'appuntamento è per martedì 10 settembre alle ore 21. Ingresso libero con prenotazione telefonica al 338-8992362 320-6895911 www.biodanzacentrogaja.com