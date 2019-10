Distillerie aperte 2019 - tutti gli appuntamenti nel vicentino

Domenica 6 ottobre 2019 torna Distillerie Aperte, una giornata per scoprire uno dei prodotti simbolo dell’enogastronomia vicentina: la Grappa. Ogni azienda proporrà diversi aggrappamenti, degustazioni guidate dei pregiati distillati in abbinamento a formaggi, frutta, dolci e altri prodotti tipici della tradizione vicentina.

Oggi la grappa da prodotto locale si è affermata ovunque, conosciuta e ricercata dagli appassionati del gusto e sempre più apprezzata anche all’estero. Anche quest'anno si rinnova l’appuntamento con Distillerie Aperte, manifestazione giunta alla XXIII edizione, organizzata da Made in Vicenza, Azienda Speciale della Camera di Commercio, in collaborazione con Confartigianato Imprese Vicenza.

Ogni anno sono migliaia gli appassionati che la prima domenica di ottobre accolgono l’invito di Distillerie Aperte, per scoprire come nascono la grappa e gli altri distillati tipici della tradizione veneta.

Gli appassionati di grappa e distillati vicentini potranno scoprire e vedere da vicino il processo di distillazione e produzione della Grappa, degustandone i particolari aromi e sentori che, per l'occasione, verranno esaltati dagli 𝘈𝘨𝘨𝘳𝘢𝘱𝘱𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪, speciali abbinamenti culinari con prodotti tipici del territorio.

𝐃𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟎:𝟎𝟎 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟖:𝟎𝟎 sarà quindi possibile visitare gratuitamente le distillerie 𝐅.𝐥𝐥𝐢 𝐁𝐫𝐮𝐧𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐢 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐠𝐚𝐥𝐝𝐚, 𝐋𝐢.𝐝𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐠𝐚, 𝐏𝐨𝐥𝐢 𝐝𝐢 𝐒𝐜𝐡𝐢𝐚𝐯𝐨𝐧 𝐞 𝐒𝐜𝐡𝐢𝐚𝐯𝐨 𝐝𝐢 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐬𝐬𝐚𝐫𝐚, per scoprire da vicino i segreti di questa antichissima tradizione e vivere un'esperienza enogastronomica esclusiva, con 𝐝𝐞𝐠𝐮𝐬𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐠𝐮𝐢𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐠𝐢𝐚𝐭𝐢 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥𝐚𝐭𝐢 𝐢𝐧 𝐚𝐛𝐛𝐢𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢, 𝐟𝐫𝐮𝐭𝐭𝐚, 𝐝𝐨𝐥𝐜𝐢 𝐞 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐨𝐭𝐭𝐢 𝐭𝐢𝐩𝐢𝐜𝐢 della tradizione vicentina.

Sai che differenza c'è tra la Grappa e l'Acquavite?

La grappa è prodotta dalla distillazione delle vinacce (bucce e vinaccioli dell'uva), mentre l'Acquavite (o Distillato) d'uva si ottiene distillando l'uva intera fermentata, quindi sia il mosto, sia le vinacce.

L'acquavite d'uva ha un gusto solitamente più fruttato, mentre la Grappa è in genere più intensa e strutturata.

Entrambe devono essere consumate fresche, ma mai fredde!

Le Distillerie Aperte

Distilleria Fratelli Brunello: 𝓹𝓪𝓷𝓮𝓽𝓽𝓸𝓷𝓮 𝓬𝓵𝓪𝓼𝓼𝓲𝓬𝓸 𝓮 𝓰𝓻𝓪𝓹𝓹𝓪!

Assieme al dolce tipico della tradizione natalizia l'antica distilleria di Montegalda vi farà assaggiare 3 tipi diversi di grappe, una grappa giovane morbida (vitigno bianco), una grappa giovane secca (vitigno rosso) e una grappa aromatica, per concludere in bellezza con la degustazione del panettone alla Grappa Fior d'arancio, appositamente realizzato per l’occasione.

Distilleria F.lli Brunello (www.brunello.it - info@brunello.it)

Via Roi G. 51 - 36047 Montegalda (VI)

Distilleria Li.Di.A un viaggio indimenticabile nel fantastico mondo della distillazione!

🍇 Dalle 10:00 alle 18:00 l'antica distilleria di Villaga aprirà le sue porte al pubblico per condividere l'esperienza e la storia di questo mestiere antico, offrendo imperdibili degustazioni a base di grappa e prodotti tipici del territorio.

🍇 𝐁𝐢𝐜𝐜𝐡𝐢𝐞𝐫𝐢𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐢𝐨𝐜𝐜𝐨𝐥𝐚𝐭𝐨 fondente 60% con ganache al caffé arabica 100% e Grappa Stravecchia

🍇 𝐓𝐨𝐫𝐭𝐚 "𝐋𝐚 𝐆𝐚𝐭𝐚" su letto di zabaione aggiustato con Grappa di Moscato

🍇 𝐂𝐚𝐜𝐢𝐨𝐭𝐭𝐚 𝐚 𝐥𝐚𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐫𝐮𝐝𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭𝐚 con bacche di ginepro in abbinamento a una grappa riserva

Distilleria LI.DI.A. (www.distillerialidia.com - grappa.e@gmail.com)

Strada Provinciale Berico Euganea, 30, (frazione Belvedere) - 36021 Villaga (VI)

DISTILLERIA SCHIAVO propone dolcezza

🍇 Crema di mascarpone alla grappa invecchiata Old’s e polvere di panettone

🍇 Panettone al Mandarino Tardivo di Ciaculli con nuvola di Triple Sec Gagliardo

🍇 Sbrisolona con Prugna Anno Decimo

🍇 Assaggi di Negroni Gagliardo

Distilleria Schiavo s.n.c. (www.schiavograppa.com - info@schiavograppa.com)

Via Giuseppe Mazzini, 39, 36030 Costabissara (VI)

Ecco uno degli 𝘢𝘨𝘨𝘳𝘢𝘱𝘱𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 della Poli Distillerie

🍇 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐤 𝐝𝐢 𝐀𝐬𝐢𝐚𝐠𝐨 𝐅𝐢𝐨𝐫 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐬𝐨 lavorato e affumicato con ginepro e cardamomo𝐞 𝐆𝐢𝐧 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨𝐧𝐢 𝟒𝟔, il gin italiano firmato Poli ottenuto da un'infusione di bacche di ginepro, uva moscato, pino mugo, pino cembro, menta, cardamomo e coriandolo, ispirata proprio all'Altopiano di Asiago!

Poli Distillerie (www.poligrappa.com - info@poligrappa.com)

Via Marconi 46 - 36 - 36060 Schiavon (VI)

Per informazioni sulla manifestazione: tel. 0444 994750