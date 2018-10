Distillerie Aperte 2018: degustazioni nel vicentino

Visite e degustazioni guidate in quattro storiche distillerie di Vicenza per scoprire come nascono la grappa e gli altri prodotti della distillazione.



Le aziende che partecipano all'iniziativa:

- Distilleria Fratelli Brunello (Montegalda)

- Distilleria Poli (Schiavon)

- Distilleria Lidia (Villaga)

- Distilleria Schiavo (Costabissara)

È un’arte antichissima quella della distillazione, le cui prime testimonianze nel Vicentino risalgono addirittura al Milleseicento. Una tradizione che è stata tramandata di generazione in generazione fino ai giorni nostri: oggi la grappa è uno dei prodotti simbolo dell’enogastronomia vicentina, conosciuta e ricercata dagli appassionati del gusto e sempre più apprezzata anche all’estero. Una produzione di eccellenza, che continua a svolgersi esattamente come nei secoli scorsi, e proprio per conoscere più da vicino questa realtà, si rinnova l’appuntamento con Distillerie Aperte, manifestazione giunta quest’anno alla XXII edizione, organizzata dalla Camera di Commercio di Vicenza, tramite l’azienda speciale Made in Vicenza, in collaborazione con Confartigianato Vicenza.

Domenica 7 ottobre, quindi, dalle 10 alle 18 quattro tra le più antiche e prestigiose distillerie vicentine apriranno eccezionalmente al pubblico: F.lli Brunello di Montegalda, Li.dia di Villaga, Poli di Schiavon e Schiavo di Costabissara. Per gli appassionati della grappa e più in generale dei sapori tipici sarà un'occasione unica per effettuare una serie di visite guidate nelle aziende, scoprendo come nascono la grappa e gli altri prodotti della distillazione. I visitatori potranno così conoscere le storie, le curiosità e i segreti della distillazione tramandati di generazione in generazione, raccontati dagli stessi maestri grappaioli in un singolare percorso tra alambicchi e caldaiette.

Immancabili, poi, con Distillerie Aperte torneranno anche gli “aggrappamenti”, le degustazioni guidate di grappa e altri distillati accostati a prodotti tipici del territorio, o comunque di realizzazione rigorosamente artigianale, dolci e salati, che saranno offerti per tutta la giornata dalle quattro distillerie aderenti, ciascuna con proposte diverse e sorprendenti. Il tutto spiegato da esperti grappaioli.

Perché la grappa, abbinata con formaggi, piuttosto che con frutta - a partire dalle celebri Ciliegie di Marostica IGP "sotto spirito" - o ancora con gelato, biscotti e l'immancabile cioccolato, sa regalare un'esperienza sensoriale davvero ricca e spesso sorprendente. In questo modo gli abbinamenti proposti consentiranno di vivere un'esperienza gustativa fuori dall'ordinario, ma anche di comprendere ancora meglio le particolari note e componenti che caratterizzano la grappa, esaltate proprio dagli abbinamenti studiati per l'occasione. Naturalmente tutte le degustazioni sono riservate ai maggiori di 18 anni.

Tutto questo e molto altro attende i visitatori di Distillerie Aperte, domenica 7 ottobre, per un evento che anno dopo anno si conferma un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati dei sapori autentici della tradizione.