Distillerie aperte 2018 alle Poli distillerie

Tutti in carrozza: arriva la Vaca Mora!



Per la famiglia Poli, come per molti vicentini, i ricordi della propria infanzia odorano di carbone: stiamo parlando della “Vaca Mora”, lo storico trenino a vapore che passava sbuffando anche per Schiavon.



Domenica 7 ottobre, in occasione della XXII° edizione di Distillerie Aperte, alla Poli Distillerie sarà possibile “assaporare” l’atmosfera di quel periodo, in un simbolico tributo al treno che ha cambiato la storia del nostro territorio.



Era il 1885 quando GioBatta Poli aprì l’osteria “Al Cappello” vicino a quella che sarebbe diventata la stazione di Schiavon. I passeggeri aspettavano la Vaca Mora sorseggiando un goccetto di quell’amaro preparato mettendo in infusione erbe, scorze di frutti e radici. A volte entrava anche il macchinista….

Qualche goccetto dopo, nel 1898, dietro ai locali dell'osteria sorse la Poli Distillerie.



A distanza di 120 anni, reinterpretiamo l’amaro del macchinista presentando un drink creato per l’occasione: il “Vaca Mora choo choo”, preparato con l’amaro della famiglia Poli.



Anche le caldaiette sbufferanno per l’intera giornata, gli ospiti potranno vedere da vicino come si distilla la Grappa in modo artigianale con uno dei più antichi alambicchi ancora funzionanti in Italia.



Vi aspettiamo il 7 ottobre, dalle ore 10.00 alle 18.00, alle Poli Distillerie di Schiavon, per un viaggio con la fantasia a bordo dello storico treno a vapore.



Ingresso gratuito.

Per maggiori informazioni:

https://www.poligrappa.com/ita/distillerie-aperte.php