Disegni di sabbia per la festa dei nonni

Viridea, in collaborazione con Sabbiarelli, invita tutti i bambini a partecipare ad un laboratorio creativo gratuito organizzato in occasione della Festa dei Nonni, che ricorre ogni anno il 2 ottobre.



Gli animatori presenti guideranno i bambini nella realizzazione di un’originale opera di sand painting dedicata ai nonni grazie all’uso di Sabbiarelli, il gioco che permette di creare facilmente capolavori di sabbia dai colori brillanti con l’aiuto di speciali disegni pretagliati e preincollati.



La cartolina di sabbia così realizzata potrà quindi essere portata a casa dai bambini, per consegnarla ai propri nonni nel giorno della loro festa e sorprenderli con un pensiero originale e colmo d’affetto.