"Disegnastorie": laboratori per bambini e ragazzi alla Locomotiva di Vicenza

GLI APPUNTAMENTI NEL CENTRO STORICO E NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 17 AL 22 MARZO

Giovedì 16 marzo dalle 17 alle 18.30 alla Locomotiva di Vicenza in via Rismondo 2 (zona San Lazzaro) è in programma "Disegnastorie" con laboratori e giochi per bambini e ragazzi tra i 6 e in 12 anni a cura di Katarina in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Ingresso gratuito. Informazioni: la referenteKatarina kattylemail@yahoo.it - www.locomotivaferrovieri.it - locomotivaferrovieri@gmail.com.

ELENCO LABORATORI