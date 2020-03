Disegnare le emozioni:laboratorio per bambini

Rivolto a bambini e ragazzi di:

7/10 anni dalle 9,00 alle 10,00

11/13 anni dalle 11,00 alle 12,00



Laboratorio esperienziale pensato per poter parlare di emozioni attraverso il disegno. Nel corso dell' ora che passeremo insieme proporremo ai vostri figli di produrre dei disegni guidati per favorire l' espressione del loro mondo emotivo interiore.

I genitori possono accompagnare i loro figli per poi tornare a riprenderli dopo un' ora.

Fin dalla sua primissima infanzia, infatti, l'essere umano sembra mostrare un interesse istintivo per la produzione di segni grafici, attraverso cui, anche senza intenzionalità comunicativa, racconta, descrive e analizza il mondo esterno, ma soprattutto esprime se stesso, portando nell'ambiente circostante una sorta di fotografia del suo stato interno, dei suoi conflitti, delle sue risorse, dei suoi sentimenti e delle sue difese. A tal proposito, a differenza del linguaggio verbale, strumento che il bambino impara presto a censurare, il disegno permette di far emergere il proprio mondo personale più creativo ed autentico, che non è inibito dalle regole e dai divieti. Proprio grazie alla sua spontaneità e alla sua facilità di fruizione, il disegno è un’attività che accomuna da sempre i piccoli artisti di ogni cultura e tempo, rappresentando un'opportunità unica per l'identificazione di linguaggi diversificati che abbattano le barriere multietniche e che stimolino atteggiamenti solidali ed inclusivi.



"Disegnerai con la mano quello che vedi, che pensi, che senti..." G. De Fiore